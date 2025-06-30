Минприроды поработает Минпороды

Минприроды намерено регламентировать процесс разведения и продажи породистых животных — в первую очередь собак и кошек. Ведомство предлагает создать для каждого вида общероссийские объединения заводчиков. Они подготовят критерии к конкретным породам, будут вести родословные книги и следить за деятельностью клубов и питомников. Продажа чистопородных животных без родословного свидетельства будет запрещена. Однако опрошенные “Ъ” эксперты считают, что профессиональные заводчики именно так и строят свою работу. Они ждут от государства помощи в борьбе с многочисленными «разведенцами», которые не могут гарантировать качества породы и нередко выбрасывают больных животных на улицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Инициатива Минприроды сформулирована в виде поправок к ФЗ «Об ответственном отношении с животными». Они 27 июня опубликованы для общественного обсуждения. «Превышение объема разведения животных над спросом на них, а также разведение животных без учета их происхождения и породных характеристик создают условия для безответственного обращения с животными, оставления их без попечения и последующего уничтожения,— пишут авторы в пояснительной записке.— Эти обстоятельства влекут переполненность приютов для животных и иные негативные последствия для общества».

Минприроды вводит в законодательство ряд новых понятий. Например, «разведение чистопородных животных» должно проводиться «в целях консолидации и типизации присущих этой породе признаков, сохранения типичных признаков породы, получения новых пород либо улучшения породы». Поэтому «чистопородным» будет считаться животное, обладающее «родословным свидетельством, которое может использоваться для воспроизводства определенной породы».

Законопроект предполагает, что для каждого вида животных будет создан союз объединений заводчиков — некоммерческая организация, членами которой могут стать клубы и частные лица со всей страны. Эти союзы будут вести учет животных и выдавать родословные свидетельства.

Они же должны будут обучать «специалистов в области разведения» и проводить их аттестацию. А еще устанавливать порядок разведения породы и определять, как должна проходить экспертиза качества и соответствия породе. Также поправки запрещают заводчикам передавать чистопородную особь новым хозяевам без родословного свидетельства. Единственное исключение — помещение животного в приют.

«Сфера обращения с домашними животными в России государственного регулирования не имеет. Из-за чего у нас в стране давно наступил кризис перепроизводства животных-компаньонов,— согласна эксперт ассоциации "Благополучие животных", руководитель проекта "Котоспас" Анна Фельдман.— Сейчас их число достигло 74,8 млн и продолжает ежегодно расти». В результате все больше животных оказываются на улице, где продолжают размножаться; в случае с собаками это просто опасно для общества, указывает эксперт. Другая проблема — непрофессиональные заводчики, которые не состоят в клубах и продают питомцев без документов. «Нередко они жестоко обращаются с животными, содержат их в ужасных условиях,— говорит госпожа Фельдман.— А больных и неспособных к размножению животных они также выбрасывают на улицу».

Эксперт-фелинолог системы Professional cat assembly Надежда Комарова утверждает, что все ответственные клубы и так подчиняются уже существующим правилам разведения и этот процесс не нуждается в дополнительном регулировании: «Хаос царит только у "разведенцев", которые не состоят в официальных организациях и предоставлены сами себе. Также есть проблема с заводчиками, которые регистрируют питомники за рубежом: они продают животных на территории РФ, при этом никто не знает, какого они качества. Здесь речь должна идти не о регулировании разведения, а о контроле за деятельностью».

Подготовленные Минприроды поправки эксперты считают недостаточными для решения проблемы. Анна Фельдман уверена, что начинать нужно с введения обязательной регистрации домашних животных на государственном уровне. Также она считает необходимым ввести строгий запрет на деятельность «разведенцев», установить контроль над продажей животных и определить для этого специальные площадки. А госпожа Комарова опасается, что предложенный законопроект приведет к избыточному документообороту и лишней нагрузке на коммерческие фелинологические организации.

А вот любители собак законопроект одобряют. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уверен, что «такое прозрачное регулирование минимизирует социальное напряжение между сторонниками собаководства и обществом».

«Это позволит регулировать собаководство в России, сохраняя ответственный подход к содержанию и разведению породистых собак»,— надеется он.

Отметим, что Минприроды должно было подготовить такой регламент еще к декабрю 2021 года — соответствующее поручение президент дал в мае 2021 года в рамках работы по сокращению числа безнадзорных животных. Как поясняли в ведомстве, законопроект был готов, но после обсуждения на экспертных площадках отправился на доработку (см. “Ъ” от 27 февраля). В сентябре 2023 года первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов (ЕР) направил в правительство на отзыв свою версию законопроекта. Он регламентировал разведение несельскохозяйственных животных в целом независимо от породы (см. “Ъ” от 18 сентября 2023 года). Эксперты положительно отозвались об инициативе, однако кабмин так и не подготовил отзыв на нее. Новый законопроект Минприроды в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года. Высказать свое мнение о нем все желающие могут до 17 июля.

Полина Ячменникова