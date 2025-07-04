Уровень воды на петербургской дамбе достиг максимальной отметки выше 180 см

Уровень воды в Финском заливе с внешней стороны Комплекса защитных сооружений превысил 180 см. Затворы петербургской дамбы закрыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга Фото: Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга

«Комплекс защитных сооружений закрыт. Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб выше 180 см»,— сообщили в КЗС.

Затворы дамбы из-за угрозы наводнения закрыли вечером 3 июля. С 05:00 пятницы в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 25-28 м/с и формирование волн в Финском заливе высотой 2-2,5 метра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге впервые за 160 лет спрогнозировали июльское наводнение.

Андрей Цедрик