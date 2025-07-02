Песков об отношениях Москвы и Баку, разговоре Путина и Макрона и приостановке поставок оружия Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами рассказал о телефонной беседе Путина с Макроном, прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Азербайджане, а также коснулся темы поставок американского вооружения Украине. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О телефонном разговоре президентов России и Франции

Телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона длился более двух часов и «был весьма содержательным».

Беседу инициировала французская сторона. Германия и Британия не иницировали разговора с Путиным.

Личная встреча Путина и Макрона пока не планируется.

Макрон в ходе разговора не показал готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий.

Об отношениях России и Азербайджана

Россия не угрожает Азербайджану, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев.

Россия будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане.

Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.

Об Украине