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Коммерсантъ FM
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Песков об отношениях Москвы и Баку, разговоре Путина и Макрона и приостановке поставок оружия Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами рассказал о телефонной беседе Путина с Макроном, прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Азербайджане, а также коснулся темы поставок американского вооружения Украине. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О телефонном разговоре президентов России и Франции

  • Телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона длился более двух часов и «был весьма содержательным».
  • Беседу инициировала французская сторона. Германия и Британия не иницировали разговора с Путиным.
  • Личная встреча Путина и Макрона пока не планируется.
  • Макрон в ходе разговора не показал готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий.

Об отношениях России и Азербайджана

  • Россия не угрожает Азербайджану, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев.
  • Россия будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане.
  • Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.

Об Украине

  • Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО.
  • Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана.

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