Песков об отношениях Москвы и Баку, разговоре Путина и Макрона и приостановке поставок оружия Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами рассказал о телефонной беседе Путина с Макроном, прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Азербайджане, а также коснулся темы поставок американского вооружения Украине. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О телефонном разговоре президентов России и Франции
- Телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона длился более двух часов и «был весьма содержательным».
- Беседу инициировала французская сторона. Германия и Британия не иницировали разговора с Путиным.
- Личная встреча Путина и Макрона пока не планируется.
- Макрон в ходе разговора не показал готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий.
Об отношениях России и Азербайджана
- Россия не угрожает Азербайджану, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев.
- Россия будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане.
- Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.
Об Украине
- Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО.
- Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана.