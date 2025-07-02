Глава СКР и генпрокурор Азербайджана обсуждают проблемные вопросы Москвы и Баку

Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, они находятся в постоянном контакте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«В ходе этих контактов они и разбираются с вопросами, которые представляются проблемными»,—сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле знают о кадрах с задержанными в Баку россиянами с побоями. Российские власти намерены защищать интересы граждан по дипломатическим каналам и использовать для этого все имеющиеся средства, заверил пресс-секретарь российского президента.

После задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки, Азербайджан заявил, что двое фигурантов дела — Зияддин и Гусейн Сафаровы — погибли из-за многочисленных травм. Вскоре правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. На опубликованных азербайджанскими СМИ кадрах на их лицах видны следы побоев.

О кризисе в отношениях Баку и Москвы — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Лусине Баласян