Более 200 человек арестованы из-за беспорядков в центре Милана
Более 200 человек были арестованы во время беспорядков в Милане, сообщает RAI News 24. По информации телеканала, 80% задержанных — несовершеннолетние.
Как отмечает телеканал, молодые люди в капюшонах и с закрытыми лицами грабили магазины и бары, поджигали мусорные баки, разбивали витрины и громили уличные террасы.
Нападения зафиксированы в районе Миланского собора, на улице Виа Торино и площади Кордузио. Беспорядки начались после акций протеста против роста стоимости жизни, проходивших в нескольких городах Италии.
Сотрудники спецподразделений полиции применили водометы и слезоточивый газ для разгона нападавших. Мэр Милана Беппе Сала выступил с резким осуждением происходящего, назвав действия участников беспорядков преступными.
Протесты также прошли в Лиссабоне. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что граждане имеют право на протест, однако на поджог городов — нет. «Хулиганы» использовали акцию, чтобы «брать в заложники целые города», добавила она.