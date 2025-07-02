СМИ назвали имена задержанных в Азербайджане российских айтишников

По обвинению в наркотрафике и кибермошенничестве в Баку были задержаны бывшие сотрудники крупных российских компаний, IT-специалисты и туристы, пишут пишут «Известия». Последние, согласно публикации, «покинули Россию в 2022 году, но столкнулись с трудностями за границей».

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По сведениям издания, среди задержанных были бывший сотрудник IT-корпораций Дмитрий Безуглый, IT-специалисты Сергей Софронов и Антон Драчев, экс-работник нефтяных компаний России Валерий Дулов, туристы Алексей Васильченко и Александр Вайсеро, студент Дмитрий Федоров.

Ранее данные о личностях арестованных россиян публиковала Baza.Telegram-канал также сообщил, что туриста из Екатеринбурга, психолога Александра Вайсеро не было видно на записях с заседания суда по мере пресечения. Всех задержанных арестовали на 4 месяца.