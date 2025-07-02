Песков: Россия будет всеми средствами защищать задержанных в Баку граждан РФ

Москва задействует все имеющиеся средства для защиты интересов российских граждан, которые накануне были задержаны в Азербайджане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам, будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства»,— сказал господин Песков, комментируя снимки задержанных в Азербайджане четверых россиян со следами побоев.

Накануне полиция Баку в Азербайджане задержала нескольких подозреваемых по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. На фотографиях, которые опубликовал Telegram-канал Minval из зала суда, у них видны следы побоев. Власти Азербайджана не комментировали предположения о том, что россияне могли быть избиты во время или после задержания.

Задержания в Азербайджане произошли на фоне обострения между Москвой и Баку в связи с массовым задержанием уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, которое прошло 27 июня. Двое из них, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. Как стало известно на суде, российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест. Вслед за этим в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски, были арестованы глава и шеф-редактор. МИД РФ потребовал освободить задержанных.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Анастасия Домбицкая