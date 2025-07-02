Германия и Британия не иницировали разговор с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти Великобритании и Германии не направляли запросы на телефонный разговор с Владимиром Путиным. Накануне впервые за три года российский лидер созвонился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Инициатива была французской стороны. Но вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог»,— сказал представитель Кремля журналистам, комментируя разговор лидеров Франции и России.

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин обсуждали ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Разговор продлился больше двух часов.

Лусине Баласян