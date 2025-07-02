Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе завершение специальной военной операции. Так он прокомментировал публикацию NBC о том, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов на Украину на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка вооружений на складах. В любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО»,— сказал представитель Кремля журналистам.

По данным NBC, США отложили поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

Лусине Баласян