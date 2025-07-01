Медики Азербайджана назвали травмы причиной смерти задержанных в Екатеринбурге

Полученные травмы стали причиной смерти задержанных в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, которые были фигурантами по делу этнической ОПГ, передает азербайджанское агентство APA. Как сообщил глава отделения судмедэкспертизы при Минздраве Азербайджана Адалят Гасанов, Зияддин Сафаров скончался из-за «посттравматического шока» после полученных травм, а его брат Гусейн — от «посттравматического и постгеморрагического шока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На судмедэкспертизе у погибших выявили переломы носа, ребер, деформацию грудной клетки, а также гематомы и кровоподтеки. «В качестве причины смерти Зияддина Сафарова российский врач указал заболевание. Однако изменения, которые мы обнаружили при внутреннем осмотре, ничем не отличались от тех, что были у его брата. Серьезное противоречие выявилось именно при втором вскрытии. Хотя российская сторона указала причиной смерти сердечную недостаточность, мы обнаружили совершенно иные, широко распространенные травмы»,— сказал Адалят Гасанов.

Напомним, следствие считает задержанных выходцев из Азербайджана участниками этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений. По данным следствия, группа причастна к убийству бизнесмена Юнуса Пашаева в 2001 году, который продавал одежду в рыночном комплексе «Таганский ряд». В 2010 году покушались на Фехруза Ширинова, а в 2011 году убили Икрама Гаджиева. Мотивом этих преступлений был раздел сфер влияния в бизнесе. После задержания скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых считали владельцами кафе «Каспий» — по данным СКР, смерть одного из фигурантов наступила из-за сердечной недостаточности. Тела братьев были доставлены в Азербайджан для повторной экспертизы.

По делу были задержаны шесть граждан России. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым, также арестован Бакир Сафаров. Для Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева срок задержания продлен.

Подробнее о деле — в материале «Дело азербайджанцев призвали в Москву»

Ирина Пичурина