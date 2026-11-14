Кушнер сообщил о появлении прорывных идей в диалоге по Украине
Во время недавних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта представители стран предложили несколько новых идей, сообщил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер. Часть из них может привести к прорыву в переговорном в процессе, другие предложения могут стать основой для того, чтобы решить оставшиеся разногласия между странами, заявил американский посланник.
«В прессе сообщалось о некоторых максималистских позициях, выдвигаемых обеими сторонами, наряду с жесткой политической риторикой. В наших закрытых дискуссиях обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы. Серьезная и конструктивная работа продолжается среди тех из нас, кто привержен поиску решений»,— написал господин Кушнер в соцсети X.
Сейчас США работают над тем чтобы европейские страны подключились к этим переговорам для обсуждения архитектуры безопасности на континенте, добавил господин Кушнер. США планируют оставить НАТО «столпом европейской безопасности», но блок хотят усилить инструментами военной деэскалации и возможностью останавливать споры до того, как они перерастут в кризис, написал он.
Российско-украинские переговоры проходили на этой неделе в Абу-Даби, Москве и Дублине. В ОАЭ встретились переговорные делегации Москвы, Киева и Вашингтона. В столице России Джаред Кушнер и его коллега Стив Уиткофф обсудили конфликт с президентом Владимиром Путиным. В Дублине прошли консультации американских посланников с президентом Владимиром Зеленским и представителями стран Европы.
Посланники США по итогам встреч заявляли, что Россия и Украина согласились подключить к переговорам ЕС, чтобы договориться о послевоенных механизмах безопасности на континенте. Они высоко оценивали итоги встреч и заявляли о «значимом» прогрессе.