Кушнер сообщил о появлении прорывных идей в диалоге по Украине

Во время недавних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта представители стран предложили несколько новых идей, сообщил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер. Часть из них может привести к прорыву в переговорном в процессе, другие предложения могут стать основой для того, чтобы решить оставшиеся разногласия между странами, заявил американский посланник.