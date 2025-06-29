Давние убийства дождались арестов

В Екатеринбурге суд в минувшие выходные арестовал нескольких выходцев из Азербайджана, предполагаемых участников этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений в период с 2001 по 2011 год. Задержания фигурантов вызвали резкую реакцию со стороны официального Баку, заявившего, что во время операции силовиков имели место случаи гибели людей. В МИД РФ отметили, что все задержанные — граждане России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В воскресенье, 29 июня, объединенная пресс-служба судов Свердловской области сообщила, что Ленинским райсудом Екатеринбурга арестованы до 19 июля Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Им инкриминируется ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова, обвиняемых по этой же статье УК, суд пока продлил срок задержания на 72 часа — сторонам предоставлено дополнительное время для сбора необходимых документов.

На заседания поддержать задержанных пришли представители генконсульства Азербайджана в Екатеринбурге. Охрана суда была усилена спецназом.

Задержания уроженцев Азербайджана были проведены в Екатеринбурге утром в пятницу, 27 июня. По данным местных СМИ, всего силовики задержали около пяти десятков человек, однако большинство из них после допросов было отпущено. МИД Азербайджана сообщал, что в итоге задержанных осталось девять. На региональных ресурсах говорилось, что среди допрошенных якобы был и лидер местной азербайджанской диаспоры, председатель СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински, но он сам опроверг это порталу Е1.ru.

Мероприятия силовиков проводились в рамках расследования уголовного дела, которое ведет региональное управление СКР. «Четвертым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах.

Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям»,— сообщили в ведомстве.

По данным источников “Ъ”, этническая ОПГ, о которой идет речь, с конца 1990-х занималась в регионе самой разнообразной незаконной деятельностью — от рэкета и торговли наркотиками до организации проституции, а в 2021 году могла быть причастна к поставкам контрафактного алкоголя, от которого умерли около 40 екатеринбуржцев. При этом со строптивыми предпринимателями, отказавшимися платить дань, расправлялись.

Так, 11 мая 2001 года был убит бизнесмен Юнус Пашаев, который продавал одежду в рыночном комплексе «Таганский ряд». По данным следствия, около кафе «Металлон» убийцы его окружили и зарезали. Тогда еще прокуратура возбуждала уголовное дело, но найти убийц не удалось. В мае 2010 года было совершено покушение на предпринимателя Фехруза Ширинова. По данным следствия, некто Элман Сулейманов пытался его застрелить, но пистолет дал осечку, сам Ширинов вместе со своим сыном и задержал преступника. Сулейманов отказался от показаний и в следствии, и в суде. За молчание, по данным силовиков, он через посредника запросил у лидеров группировки вознаграждение. Те в ответ вывезли посредника на кладбище и сломали ему ноги, снимая этот процесс на видео (потерпевший стал инвалидом и через некоторое время скончался). Наконец, 8 августа 2011 года наемные убийцы пришли к дому владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Когда киллер выстрелил бизнесмену в голову, тот успел выхватить у нападавшего пистолет и сорвать кепку и защитные очки. Через четыре дня потерпевший скончался в больнице от полученного ранения.

Операция силовиков в Екатеринбурге вызвала резкую реакцию со стороны официального Баку. В заявлении МИД Азербайджана говорилось о гибели и ранении людей при задержаниях.

«Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии»,— отметили в ведомстве. Был отменен ряд связанных в Россией мероприятий.

По информации портала Е1.ru, во время следственно-оперативных мероприятий скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых считали владельцами кафе «Каспий». Адвокат арестованных фигурантов Илкин Амиров сообщил 66.ru, что информация о причинах смерти пока не разглашалась. По данным источников “Ъ”, в правоохранительных органах говорят о сердечных приступах.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что задержания в Екатеринбурге касались выходцев из Азербайджана, которые являются гражданами России, и проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал азербайджанской стороне необходимые разъяснения и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Дмитрий Кожаев, Николай Яблонский, Екатеринбург