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СКР: фигурант по делу этнической ОПГ скончался от сердечной недостаточности

Один из фигурантов по делу об этнической группировки скончался в в результате сердечной недостаточности, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Напомним, в Екатеринбурге арестовали нескольких выходцев из Азербайджана, предполагаемых участников этнической преступной группировки, которая совершила несколько убийств и покушений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал портал Е1.ru, во время следственно-оперативных мероприятий скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых считали владельцами кафе «Каспий». По данным СКР, причины смерти второго задержанного в настоящее время устанавливаются. «По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов»,— прокомментировали в следственном комитете.

Напомним, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы в центральный аппарат ведомства. Ранее задержаны были шесть граждан России. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Для Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова срок задержания продлен.

Мария Игнатова

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