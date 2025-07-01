Тела скончавшихся в Екатеринбурге после задержания доставили в Азербайджан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила в Азербайджан тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые скончались в Екатеринбурге после задержания по делу этнической группировки, передает азербайджанское агентство APA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Сейчас тела находятся у родственников. После проведения новой экспертизы их похоронят в городе Агджабеди. «В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра, это пока точно неизвестно»,— сообщил APA заместитель главного редактора 525-ci qzet, брат погибших Сейфаддин Гусейнли.

Напомним, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы в центральный аппарат ведомства. Ранее задержаны были шесть граждан России. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Для Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова срок задержания продлен.

Следствие считает задержанных выходцев из Азербайджана участниками этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений. По данным следствия, группа причастна к убийству бизнесмена Юнуса Пашаева в 2001 году, который продавал одежду в рыночном комплексе «Таганский ряд». В 2010 году покушались на Фехруза Ширинова, а в 2011 году убили Икрама Гаджиева. Мотивом этих преступлений был раздел сфер влияния в бизнесе. После задержания скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых считали владельцами кафе «Каспий» — по данным СКР, смерть одного из фигурантов наступила из-за сердечной недостаточности.

Ранее в связи с произошедшим МИД Азербайджана сделал официальное заявление, в котором выразил «глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжелые телесные повреждения».

Ирина Пичурина