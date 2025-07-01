Суд арестовал фигуранта дела этнической группировки Бакира Сафарова

Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме арестовал Бакира Сафарова, обвиняемого в убийстве предпринимателя Юниса Пашаева в 2001 году. Он пробудет в СИЗО до 19 июля, передает корреспондент «Ъ-Урал». Ранее ему, Шахину Лалаеву и Ахлиману Гянджиеву суд продлил срок задержания на 72 часа. В ближайшее время другим фигурантам также будет избрана мера пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бакир Сафаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бакир Сафаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В минувшие выходные Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал трех фигурантов — братьев Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. По версии следствия, все причастны к убийствам и покушениям в период с 2001 по 2011 год.

Первый эпизод связан с убийством торговца ширпотребом Юниса Пашаева, который был зарезан 11 мая 2001 года возле кафе «Металлон»; второй — с покушением в мае 2010 года на предпринимателя Фехруза Ширинова, которого пытался застрелить Элман Сулейманов, однако пистолет дал осечку; третий эпизод — с ранением в голову владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева, от которого бизнесмен позже скончался в больнице.

На избрание меры пресечения прибыл председатель СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински и ряд других представителей диаспоры.

Накануне уголовное дело в отношении членов этнической группировки было передано в центральный аппарат СКР. Во время задержаний 27 июня двое человек скончались, еще двое находятся в больнице. По данным «Ъ-Урал», всего было задержано 14 азербайджанцев, впоследствии большинство из них были отпущены.

Подробнее о деле — в материале «Дело азербайджанцев призвали в Москву».

Мария Шараева