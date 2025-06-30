В Екатеринбурге закрыли кафе «Каспий» после ареста директора по делу об убийстве

Екатеринбургское кафе «Каспий» на берегу озера Шарташ закрылось после ареста директора Мазахира Сафарова и задержания других уроженцев Азербайджана, сообщает Ura.ru. На дверях заведения появилось объявление о «санитарном дне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Мазахира Сафарова под стражу до 19 июля. Он обвиняется по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Следствие считает, что задержанный входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду убийств и покушений, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

Ранее владельцы кафе «Каспий» Гусейн и Зияддин Сафаровы скончались из-за проблем с сердцем после задержания. Их якобы подозревали в убийстве азербайджанского торговца Юниса Пашаева в мае 2001 года на улице Блюхера. Кроме того, группу подозревали в покушении на Фехруза Ширинова в 2010 году и убийстве Икрама Гаджиева в 2011 году. Мотивом преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Полина Щуцкая