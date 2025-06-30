Дело этнической группировки из Екатеринбурга передали в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о преступной группе в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства. Это решение связано с необходимостью более тщательного расследования, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Напомним, минувшие выходные в Екатеринбурге арестовали нескольких выходцев из Азербайджана, предполагаемых участников этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений с 2001 по 2011 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, группа причастна к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге. В 2001 году был убит бизнесмен Юнус Пашаев, который продавал одежду в рыночном комплексе «Таганский ряд». В 2010 году покушались на Фехруза Ширинова, а в 2011 году убили Икрама Гаджиева. Мотивом этих преступлений был раздел сфер влияния в бизнесе.

Задержаны шесть граждан России. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Для Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова срок задержания продлен. Сообщается, что два фигуранта скончались.

Проведено 14 обысков, 11 осмотров и 10 допросов свидетелей. Следствие собрало достаточные доказательства причастности задержанных к преступлениям. Проверяется их возможная причастность к другим тяжким преступлениям.

Мария Игнатова