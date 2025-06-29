Главные новости за неделю 23-29 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Дмитрия Коротаева и Романа Муромского виновными в кардинге (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и распространении вредоносного софта (ст. 273 УК РФ). Суд назначил им по пять лет колонии общего режима.

В Петербурге после ночной сходки велосипедистов у ЖК «Морской каскад» возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В ночь на 22 июня с веловстречи на Васильевском острове в отделы полиции забрали более 100 человек.

Стоимость строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки», который «Невский экологический оператор» (НЭО) планирует разместить в поселке Левашово на Горском шоссе, выросла до 18,9 млрд рублей. В 2022 году проект оценивали в 4,4 млрд. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пойдет на новые выборы главы региона от партии «Единая Россия». О своих намерениях также побороться за губернаторское кресло в этом году заявила и муниципальный депутат из Колтушей, председатель Экологического союза Ленобласти Лариса Мухина, которую выдвинули кандидатом в губернаторы региона от КПРФ.

Председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков в эфире «Санкт-Петербург» заявил, что строительство нового терминала в Пулково должно начаться в 2027 году и завершиться спустя четыре года. По словам господина Складчикова, на текущий момент вторая очередь петербургского аэропорта находится на стадии проектирования.

Компания-девелопер «Главстрой СПб» займется строительством торгового комплекса «Ю’Молл» в жилом комплексе «Юнтолово» на северо-западе Петербурга. Новый ТРК площадью около 5,4 тыс. кв. м разместится на пересечении Юнтоловского и Гладышевского проспектов.

Суд в Москве заочно арестовал журналиста и экс-участника Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в РФ) Романа Попкова (внесен в перечень террористов и экстремистов) по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ). Журналиста подозревают в причастности к убийству военкора Владлена Татарского.

Петербургский городской суд приговорил краеведа Дмитрия Витушкина к одному году колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Витушкин пробудет в колонии один день. Краеведа судили за комментарий в интернете о Советско-финляндской войне.

ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково) в 2026 году намерена начать тестирование беспилотных наземных машин. Их планируют применять для обслуживания самолетов. К концу 2025 году петербургский аэропорт ожидает согласование с Минцифры и Минтрансом запуск экспериментального правового режима (ЭПР).

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт Петербурга одобрил выделение средств городским предприятиям на сумму более 405 млн рублей. Их получателями станут три производственные компании: машиностроительный завод «Арсенал», производитель металлических инструментов ООО «Полимет-Сервис» и ПО «Лузар».

ООО «Синтез ОКА» (принадлежит петербургскому АО «Химтэк Инжиниринг») планирует к 2030 году увеличить производственные мощности по выпуску этаноламинов вдвое — до 50 тыс. тонн. Для этого компания за 3,9 млрд рублей модернизирует одну из своих площадок в Нижегородской области. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Сотрудники ФСБ в Петербурге задержали женщину, подозреваемую в пособничестве украинским спецслужбам в совершении теракта. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанная выясняла места жительства местных военных, а также расположение их автомобилей с целью осуществления в дальнейшем теракта. У подозреваемой изъяли средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами.

Ленобласть подготовила предложение правительству РФ насчет миграционной политики. Власти региона считают, что иностранцев следует приглашать на работу через организованный набор только в конкретные отрасли.

Определился третий кандидат на предстоящие выборы губернатора Ленинградской области. Своего претендента для участия в голосовании выдвинуло региональное отделение партии «Зеленые». По итогам общего собрания 26 июня было решено, что от этого общественного движения на пост губернатора будет баллотироваться глава местного отделения партии Сергей Лисовский.

Петербургский ритейлер «Лента» заключил соглашение о приобретении розничной торговой сети в Челябинской области ООО «Молл». О покупке магазинов в другом регионе сообщили в пресс-службе сети. «Ленте» перейдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов под брендом Spar. В сделку также попали три распределительных центра. Сумма, за которую ритейлер приобрел ООО «Молл», не раскрывается.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский анонсировал масштабную реставрацию комплекса зданий музея, которая будет вестись много лет. Она коснется, в частности, Эрмитажного театра и Меншиковского дворца.

Силовики задержали главу Колпинского района Юлию Логвиненко. Чиновница стала фигуранткой по делу о коррупционных преступлениях. Помимо нее задержан глава администрации МА МО города Колпино Дмитрий Кохно. Возбуждено уголовное дело по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Логвиненко отправили под домашний арест, Кохно — в СИЗО. Позже СКР установил причастность депутата Заксобрания Олега Милюты к коррупционной схеме, его отправили в СИЗО до 25 августа.

Во Всеволожском районе Ленобласти построят логистический комплекс маркетплейса Wildberries. По оценкам экспертов, реализация проекта потребует от 6,5 до 9 млрд рублей. Площадь комплекса составит около 100 тыс. кв. м, половина из них придется на операционную зону с автоматизированными складскими системами.

Смольнинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербурге. Ранее прокуратура обратила внимание на опубликованный на сайте ЕУ аналитический отчет, при изучении которого ведомство выявило признаки, «направленные на унижение достоинства российских судебных экспертов». «Ъ-СПб» выяснил, что в основу обвинения вуза в «унижении экспертов» легло заключение эксперта СПбГУ.

Полиция после обысков в сети лаунж-баров «Феромон» задержала шесть человек. Среди них предполагаемый 40-летний организатор, который был ранее судим за наркотики. Помимо предполагаемого владельца сети полицейские задержали двух жителей Кудрово в возрасте 30 и 31 года, а также трех петербуржцев. Уголовное дело о незаконном обороте спиртного в особо крупном размере возбудили три дня назад.

Гендиректор АО «Аэропорт Пулково» Ростислав Чернышев стал главой АО «Морской фасад». Соответствующие данные опубликованы на сайте «Контур.Фокус». Оба акционерных общества на 100% принадлежат Петербургу. Топ-менеджер будет совмещать две должности. Господин Чернышев сменил на посту Вадима Каширина, который управлял терминалом десять лет.

С 1 сентября Ленинградская область запустит в школах новую систему оценивания поведения обучающихся. 47-й регион вошел в число семи пилотных субъектов РФ, где будет апробирована эта система. В проект включены 23 школы из всех 18 районов и городских округов Ленобласти.

В Петербурге прошел общегородской праздник выпускников «Алые паруса». Концерт посетили около 100 тыс. человек. Подробнее о том, как бывшие школьники проводили детстве, в материале «Ъ-СПб».

Для проведения реконструкции станцию метрополитена Санкт-Петербурга «Парк Победы» утром 29 июня закрыли. Вестибюль стал недоступен с 06:00, метрополитен дал возможность жителям и гостям города добраться до дома в ночное время в день проведения общегородского праздника выпускников «Алые паруса».