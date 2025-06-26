ФСБ: Петербурженку взяли под стражу за пособничество в совершении теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Петербурге задержали женщину, подозреваемую в пособничестве украинским спецслужбам в совершении теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанная выясняла места жительства местных военных, а также расположение их автомобилей с целью осуществления в дальнейшем теракта. У подозреваемой были изъяты средства связи, содержащие переписку в WhatsApp с находящимися на Украине координаторами, сообщает ЦОС.

Следственной службой УФСБ России по Петербургу и Ленобласти было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (Пособничество в совершении теракта). Задержанной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уроженку Москвы арестовали в Петербурге по подозрению в подготовке теракта.

Дарья Астанина