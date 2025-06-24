Журналиста-террориста Попкова заочно арестовали по делу об убийстве Татарского

Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и экс-участника Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России) Романа Попкова (внесен в перечень террористов и экстремистов) по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ), сообщает РБК со ссылкой на представителей пресс-службы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внесенный в перечень террористов и экстремистов журналист и экс-участник Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в РФ) Роман Попков.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Внесенный в перечень террористов и экстремистов журналист и экс-участник Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в РФ) Роман Попков.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Об аресте Попкова (внесен в перечень террористов и экстремистов) ходатайствовало следствие. Журналиста подозревают в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, который погиб в Петербурге 2 апреля 2023 года в результате теракта. Взрыв в кафе на Университетской набережной устроила петербурженка Дарья Трепова (также внесена в перечень террористов и экстремистов), ее приговорили к 27 годам лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что московские судебные приставы начали взыскивать почти 16 млн рублей морального вреда с террористки Треповой. Исполнительные производства открыли 26 января 2025 года.

Андрей Маркелов