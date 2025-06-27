В новом учебном году в Ленобласти школьникам будут ставить оценку за поведение

С 1 сентября Ленинградская область запустит в школах новую систему оценивания поведения обучающихся. 47-й регион вошел в число семи пилотных субъектов РФ, где будет апробирована эта система, подтвердили в областном комитете по образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В проект включены 23 школы из всех 18 районов и городских округов Ленобласти.

Как уточнили в ведомстве, основными критериями оценки поведения станут дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и взрослыми, а также социальная активность и правомерное поведение.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероники Ребровой, в регионе видят в проекте важный инструмент для формирования у школьников ответственности за собственные поступки.

Наряду с Ленобластью в эксперимент Минпросвещения вошли также Новгородская, Тульская, Ярославская области, ЛНР, Чечня и Мордовия.

Александра Тен