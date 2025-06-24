«Главстрой СПб» построит торговый центр с футзонами в «Юнтолово»

Компания «Главстрой СПб» займется строительством торгового комплекса «Ю’Молл» в жилом комплексе «Юнтолово» на северо-западе Петербурга, сообщает пресс-служба застройщика.

Новый ТРК площадью около 5,4 тыс. кв. м разместится на пересечении Ютоловского и Гладышевского проспектов. Он будет состоять из двух отдельно стоящих зданий, объединенных пешеходной территорией с малыми торговыми форматами и фудзонами.

В рамках первого этапа построят здание площадью 1,6 тыс. кв. м, где якорным арендатором станет федеральная сеть «Лента». Здание планируют открыть для посетителей весной 2026 года.

В следующей очереди «Ю’Молла» появится гастрономическая площадь, семейный универмаг, фитнес-центр и ресторан с террасой. Архитектура ТРК будет выполнена в едином стиле с окружающей застройкой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Мурино 17 мая открыли новый торговый комплекс «Небо». Общая площадь объекта составляет 38,6 тыс. кв. м.

Андрей Маркелов