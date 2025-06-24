В «Новоселках» выросли инвестиции

Стоимость строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки», который «Невский экологический оператор» (НЭО) планирует разместить в поселке Левашово на Горском шоссе, выросла до 18,9 млрд рублей. В 2022 году проект оценивали в 4,4 млрд. В НЭО резкое удорожание объясняют повышением ключевой ставки, изменением рыночных условий и глобальными экономическими тенденциями. Аналитики полагают, что заявленный объем вложений неокончательный и к финальной стадии проекта вырастет еще на 20%, до 23 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КПО «Новоселки» станет вторым мусороперерабатывающим заводом НЭО на территории Петербурга. Его мощность будет аналогичной уже работающему в городе комплексу «Волхонка» (на фото), а также строящемуся в Ленобласти КПО «Островский» и составит 600 тыс. тонн отходов в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ КПО «Новоселки» станет вторым мусороперерабатывающим заводом НЭО на территории Петербурга. Его мощность будет аналогичной уже работающему в городе комплексу «Волхонка» (на фото), а также строящемуся в Ленобласти КПО «Островский» и составит 600 тыс. тонн отходов в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О новой стоимости строительства КПО «Новоселки» стало известно из соглашения о сотрудничестве, подписанного между «Невским экологическим оператором», «Российским экологическим оператором» (ППК РЭО) и Смольным на полях ПМЭФ 19 июня. Инвестиции под реализацию проекта планируется привлечь через льготный заем от облигаций, выпускаемых ППК РЭО (с субсидированием 90% ключевой ставки ЦБ).

В пресс-службе НЭО удорожание проекта «Ъ-СПб» связали с повышением ключевой ставки, глобальными экономическими тенденциями, включая инфляцию, и изменениями рыночных условий, в том числе ростом цен на строительные материалы и оборудование. Там же добавили, что объект уже получил положительное заключение экологической экспертизы.

КПО «Новоселки» станет вторым мусороперерабатывающим заводом НЭО на территории Петербурга. Его мощность будет аналогичной уже работающему в городе комплексу «Волхонка», а также строящемуся в Ленобласти КПО «Островский» и составит 600 тыс. тонн отходов в год.

Предполагается, что на заводе внедрят полный цикл глубокой сортировки и переработки ТКО, компостирование органической фракции для получения техногрунта и производство альтернативного РДФ топлива.

Участок площадью 22 га в поселке Левашово на Горском шоссе под размещение КПО «Новоселки» был передан оператору городом летом прошлого года. По условиям договора стоимость аренды земли на период строительства составила 288 млн рублей. Срок проектных работ устанавливался в 1 год и 10 месяцев, срок строительства — до 21 июля 2027 года.

Общий объем инвестиций в проект в 2022 году эксперты оценивали в 4,39 млрд рублей, а с учетом более длительного срока реализации — в 6 млрд рублей.

Заявленный НЭО объем вложений (18,9 млрд рублей) не является конечным и к 2027 году цифра вырастет до 20–23 млрд рублей, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Похожий прогноз приводит и руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев, ожидая дополнительного роста стоимости проекта на 20%, что приведет к увеличению капиталовложений примерно до 22–23 млрд рублей.

Господин Бурмистров считает, что резкий рост стоимости строительства завода обусловлен его соответствием актуальным требованиям по глубине переработки ТКО, что влечет за собой установку дополнительного оборудования.

По мнению господина Гуляева, значительная доля инвестиций направляется не только на само строительство и запуск комплекса, но и на начальную операционную деятельность, вплоть до выхода предприятия на полную мощность и достижения точки безубыточности. Этот этап подразумевает покрытие издержек на поддержание инфраструктуры и обеспечение функционирования системы переработки отходов, что объективно увеличивает общую потребность в привлекаемых средствах.

Владимир Колодчук