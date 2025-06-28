Депутата ЗакСа Петербурга Олега Милюту отправили в СИЗО до 25 августа

Колпинский районный суд вынес решение по депутату Заксобрания Петербурга Олегу Милюте, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Он отправлен в СИЗО на срок до 25 августа. По громкому уголовному делу также проходят экс-глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава МА МО Колпино Дмитрий Кохно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Милюта во время определения меры пресечения в Колпинском районном суде

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Милюта во время определения меры пресечения в Колпинском районном суде

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

В СК подчеркнули, что обвинение Милюте предъявили еще накануне, 27 июня, однако в связи с тем, что он является «специальным субъектом» с депутатскими полномочиями, для возбуждения уголовного дела было необходимо соблюсти определенные процедуры согласования. Следователи считают, что депутат ЗакСа входил в преступную схему с участием Логвиненко и Кохно.

В период с декабря 2024 по июнь 2025 года фигуранты дела через посредника Олега Лапотко получили от директора АО «Автодор», осуществлявшей работы по благоустройству на территории Колпинского района, не менее 14,2 млн рублей. В ходе обысков у Милюты обнаружили часть указанной суммы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Колпинский районный суд отправил Логвиненко под домашний арест до 24 августа, Кохно и Лапотко будут содержаться под стражей до 25 августа.

Андрей Маркелов