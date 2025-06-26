Ритейлер «Лента» выкупил челябинскую торговую сеть «Молния»

Петербургский ритейлер «Лента» заключил соглашение о приобретении розничной торговой сети в Челябинской области ООО «Молл». О покупке магазинов в другом регионе сообщили в пресс-службе сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Ленте» перейдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов под брендом Spar. В сделку также попали три распределительных центра. Сумма, за которую ритейлер приобрел ООО «Молл», не раскрывается.

Как отметили в компании, эта сделка позволит усилить позиции «Ленты» на Центральном Урале, поскольку ООО «Молл» занимает пятое место по объему выручки среди ритейлеров региона. Петербургская компания тем самым сможет достичь выручки 1 трлн рублей к концу 2025 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что торговая сеть «Лента» рассматривает возможность покупки гипермаркетов «Магнита».

Татьяна Титаева