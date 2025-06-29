«С праздником, наследники!»

В ночь с 28 на 29 июня Северная столица принимала праздник выпускников «Алые паруса». На этот раз его посетили 100 тыс. вчерашних школьников. Ребята танцевали под Надежду Кадышеву и «Иванушек». Корреспондент «Ъ-СПб» Полина Пучкова обратила внимание, что мероприятие в этом году отличалось от прежних: нетрезвой молодежи почти не было.

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Вечером 28 июня весь центр города заполонили тысячи местных и туристов, из-за перекрытий образовались заторы и толпы. Многие искали место, чтобы увидеть хоть какую-то часть «Алых парусов». Путь до Дворцовой площади, где проходил концерт, был труден и тернист. Всем, у кого был пригласительный на праздник, пришлось пройти через несколько рамок с правоохранителями, сверяющими паспортные данные: билеты были в этом году именными. Несколькими днями ранее в МВД заявили о возбуждении уголовного дела в отношении двух петербуржцев, пытавшихся продать «проходки» на «Паруса».

На досмотрах у выпускников изымали бутылки с жидкостью и сигареты, в том числе электронные. Когда время до начала уже начало поджимать, проверяющие сжалились то ли над вчерашними школьниками, то ли над собой и начали просто бегло смотреть на наличие билета или бейджа. Корреспондент «Ъ-СПб», побывавшая на празднике, заметила, что в отличие от прошлых лет подвыпивших выпускников почти не было.

Пока одни пытались протиснуться ближе к сцене, другие садились на брусчатку с видом абсолютного безразличия, слушая музыку со своих колонок. Выпускники запасались водой, которую организаторы предлагали бесплатно. Некоторые компании брали целые упаковки. Вдоль Зимнего дворца стояли ларьки с едой. Цены на булки, конечно, не как в школьной столовой, но и не как в буфетах театра. На 500 рублей можно было взять парочку сэндвичей.

В 20:00 площадь еще не была заполнена. Раньше всех на месте оказались делегаты: выпускники из Мариуполя, Беларуси, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Узбекистана и стран Африки. Российские группы выпускников собирались в круг и пели «Я русский» Шамана. Такие патриотические порывы случались неоднократно: бывшие ученики то скандировали «Россия», то запевали государственный гимн, а то и вовсе кричали «Гойда!».

В 22:00 на сцену поднялись ведущие Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Их, оказалось, многие выпускники вообще не знали. Девушка в одной группе попробовала объяснить: «Ну он в "Камеди вуман" был». Недоумевающие экс-школьники вспомнили: «А-а-а, это лысый из "[Вечернего] Урганта"». Лучше бы сам Ургант был...»

Ведущие обронили фразу, что скоро на сцену выйдет тот, кого все так долго ждут. Как главную звезду праздника ожидали Надежду Кадышеву, которая в последнее время полюбилась зумерам. Участники «Парусов» предположили, что речь идет о ней.

Однако на сцену вышел губернатор Александр Беглов с традиционной речью: «Салют, выпускники, с праздником, наследники!» Он назвал всех россиян готовыми сражаться за свои идеалы и предложил Дворцовой проскандировать «Россия!» — школьники были очень даже за и продолжили кричать и после того, как глава Петербурга продолжил речь. «Россия и наш президент обеспечили вам будущее. С праздником, наследники!»— повторил губернатор. «Давайте уже Кадышеву»,— выкрикивали зрители концерта.

Гул в толпе был такой, что слов со сцены было почти не слышно, хотя ведущие и пытались предпринять что-то интересное. Из всех слов выпускники зацепились за слово «надежда». И казалось, все поняли, о какой Надежде идет речь. И даже, возможно, правильно поняли, но ведущие их перехитрили. И на сцену пригласили группу «5УТРА», только на третьей песне которой на Дворцовой поняли, кто перед ними выступает: «А-а-а-а… Из тик-тока про девочку в платье».

Заметно лучше в аудиторию попал молодой артист Akmal, ставший известным после перепевки «Раневской» Лолиты Милявской. На площади группы ребят ходили через толпу то в одну сторону, то в другую. Стоящим на месте постоянно приходилось их пропускать, из-за чего то и дело возникали конфликты.

Ощущение, что начался праздник, появилось лишь с выходом следующего артиста. «Кто готов взяться за руки и устроить самый большой хоровод? На этой сцене она!»— объявил Митя Хрусталев. Толпа одобрительно зашумела, на сцену вышла Надежда Кадышева, покорившая российских зумеров в прошлом году. Подпевали вчерашние школьники песням «Виновата ли я?», «Я не колдунья» и «Широка река». Выпускники визжали, танцевали, устраивали хороводы и снимали видео «для мамы». Они рассказали, что это «отчасти кринжово, но от этого даже лучше». «Веночек» и «Течет ручей» и вовсе разорвали всю Дворцовую площадь. Только после этой части выступления люди расслабились и дальше слушали артистов и взаимодействовали между собой без особого напряжения. Большие группы выпускников начали выдвигаться из толпы после сета Надежды Кадышевой.

Когда на сцену вышли The Hatters, стало очевидно, что любовь к Кадышевой все-таки другая, ироничная. «Шляпникам» ребята были рады более искренне: они им сильно ближе. А тем временем ближе к Зимнему дворцу гости «Алых парусов» собирали большие слэмы под песню «Я в моменте». В ход пошла бесплатная вода, которой выпускники обливались (и обливали всех вокруг).

Постепенно ряды зрителей концерта редели, хотя впереди была еще половина артистов: всем хотелось занять наиболее удачное место, чтобы посмотреть на водно-пиротехническое шоу. Да и певица Зара у окончивших школу сейчас совсем не на слуху. Первыми на набережную пустили делегатов из других стран, а в 23:30 открыли проход для всех. Причем буквально для всех — желающие посмотреть на бриг под алыми парусами бежали с Марсова поля, и некоторые смогли занять хорошие места. Порой виновники торжества начинали отчитывать туристов, которым удалось прибежать на набережную и встать перед ними: «Это праздник выпускников! То есть нас!»

С набережной ребята продолжили смотреть концерт уже в трансляции. Они подпевали еще одному молодежному хедлайнеру — «Иванушкам». Тексты песен вчерашние школьники знают, несмотря на то, что коллективу лет почти вдвое больше, чем им самим.

Наконец, началось само шоу. В этот раз бриг плыл со стороны Финского залива и разворачивался у Троицкого моста. Один из номеров был посвящен блокаде Ленинграда, и для него использовали машины реактивной артиллерии «Катюша» времен Великой Отечественной войны для запуска фейерверков. Большинство выпускников находилось у Троицкого моста и потом пожаловалось, что музыка до них доходила отрывками. Некоторые даже боялись, что бриг до них не доплывет.

Со стороны Заячьего острова, где находились разделенные ВИП-трибуна и ВИП-ВИП-ВИП-трибуна для гостей банка «Россия», выход парусника был довольно плохо виден. По всей вероятности, со стороны Эрмитажа была более мощная подсветка ради качественной ТВ-картинки. Около Дворцового моста выпускники делились, что никогда такого красивого салюта не видели. «Да давайте опустим камеры и побудем в этом моменте сами»,— предлагала девушка. И с ней согласились: большинство стоявших вокруг отложило камеры, некоторые, увидев бриг, плакали.

От набережной все возвращались уже под дождем, но в основном очень радостные. К сцене почти никто не вернулся. Выпускники разобрали упаковки воды и пошли в сторону метро, где к тому времени образовались огромные очереди. Более того, во избежание давки станции ненадолго закрывали на вход.