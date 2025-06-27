Новый логистический комплекс Wildberries появится в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области построят логистический комплекс маркетплейса Wildberries. По оценкам экспертов, реализация проекта потребует от 6,5 до 9 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».

В пресс–службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщили, что площадь комплекса составит порядка 100 тыс. кв. метров, половина из них придется на операционную зону с автоматизированными складскими системами. РВБ приступила к его проектированию. Сроки завершения проекта будут известны после утверждения бизнес-плана.

О строительстве логистического комплекса основательница Wildberries Татьяна Ким говорила с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко на полях ПМЭФ-2025. Она отметила активность продавцов из региона и заявила, что на фоне спроса компания продолжает наращивать складские мощности на территории субъекта.

По мнению руководителя петербургского филиала IBC Real Estate Сергея Владимирова, на строительство может уйти 14 месяцев. По другим оценкам, процесс может занять до 18 месяцев. Господин Владимиров полагает, что объем инвестиций в проект может составить порядка 8 млрд рублей. Эксперты также допускают затраты и в 6,5 млрд рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что число пунктов выдачи заказов в Петербурге за год выросло на треть.

Татьяна Титаева