Ленобласть предлагает приглашать мигрантов на работу через набор в конкретные сферы

Ленинградская область подготовила предложение правительству России насчет миграционной политики. Власти региона считают, что иностранцев следует приглашать на работу через организованный набор только в конкретные отрасли.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор субъекта Александр Дрозденко, следует также повышать ответственность компаний, нанимающих мигрантов, за их пребывание на территории России. Речь идет о проживании, соблюдении законов и правил поведения.

Господин Дрозденко добавил, что привлекать мигрантов, имеющих необходимую квалификацию, следует под конкретную временную занятость без родственников. В противном случае это станет дополнительной нагрузкой на социальную систему регионов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть не будет вводить запрет на работу мигрантов в доставке и общепите по примеру Петербурга.

Татьяна Титаева