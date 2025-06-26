В выборах губернатора Ленобласти впервые примет участие кандидат от партии «Зеленых»

Определился третий кандидат на предстоящие выборы губернатора Ленинградской области. Своего претендента для участия в голосовании выдвинуло региональное отделение партии «Зеленые». По итогам общего собрания 26 июня было решено, что от этого общественного движения на пост губернатора будет баллотироваться глава местного отделения партии Сергей Лисовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщили в реготделении, ранее кандидатуру господина Лисовского поддержал Федеральный совет партии. Таким образом, в выборах главы 47-го региона представитель «Зеленых» примет участие впервые.

В партии уточнили, что ключевыми приоритетами предвыборной программы Сергея Лисовского станут развитие системы раздельного сбора и переработки отходов, защита зеленых зон и водоемов от застройки, внедрение экологических стандартов в промышленности и ЖКХ, расширение гражданского контроля за природоохранной политикой региона, а также работа по сохранению исторического наследия.

Самого господина Лисовского в партии называют опытным общественным деятелем и экологом. Известно, что он много лет работает в сфере охраны окружающей среды, является членом общественных советов при губернаторах Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также возглавляет экологическую газету «Общество и экология».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пойдет на новые выборы главы региона от правящей партии «Единая Россия». Также о своих намерениях побороться за губернаторское кресло в этом году заявила и муниципальный депутат из поселка Колтуши, председатель Экологического союза Ленобласти Лариса Мухина, которую выдвинули кандидатом в губернаторы региона от КПРФ.

Напомним, что голосование на выборах губернатора Ленинградской области в 2025 году будет трехдневным. Оно пройдет 12, 13 и 14 сентября.

Андрей Цедрик