Глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко задержана по делу о взятке

Вечером в четверг, 26 июня, стало известно о задержании сотрудниками силовых структур главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко. Ее подозревают в коррупционных преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Фото: сайт администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

Как сообщили в региональном ГСУ СК России, чиновница стала фигуранткой по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Вместе с ней задержан глава администрации МА МО города Колпино Дмитрий Кохно.

По версии следствия, в период с декабря 2024 по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили взятку в сумме не менее 9,2 млн рублей от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории города Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании им меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-директора франшизы «Крошка картошка» арестовали в Петербурге за липовую аккредитацию на ПМЭФ-2025.

Андрей Цедрик