Суд огласил приговор краеведу Дмитрию Витушкину, он отправится в колонию на 1 день

Петербургский городской суд приговорил краеведа Дмитрия Витушкина к одному году колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент «Ъ-СПб». С учетом времени, проведенного в СИЗО, Витушкин пробудет в колонии один день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краевед Дмитрий Витушкин перед заседанием в городском Суде Санкт-Петербурга

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Краевед Дмитрий Витушкин перед заседанием в городском Суде Санкт-Петербурга

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

«Следовать в колонию Витушкин должен самостоятельно»,— отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Краеведа судили за комментарий в интернете о Советско-финляндской войне. Согласно материалам дела, в высказывании речь шла о «союзнических отношениях между СССР и нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, с приведением в обоснование ... пакта Молотова-Риббентропа». Витушкин вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении с лишением права заниматься администрированием сайтов и размещать материалы в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в интернете) в течение трех лет.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ-СПб» «Знай край, да не падай».

Дарья Астанина