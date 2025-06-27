Суд отправил под домашний арест экс-главу Колпинского района по делу о взятках

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела о взятках в особо крупном размере, по которому проходят теперь уже бывшая глава районной администрации Юлия Логвиненко, глава МА МО Колпино Дмитрий Кохно и Олег Лапотко, которого следствие считает посредником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере экс-глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко в Колпинском районном суде

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере экс-глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко в Колпинском районном суде

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Как сообщает из зала заседаний корреспондент «Ъ-СПб», суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Логвиненко под домашний арест по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) на срок до 24 августа, а Кохно и Лапотко, обвиняемых соответственно также по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) — под стражу до 25 августа.

По версии следствия, глава районной администрации по предварительному сговору с главой местной администрации муниципального образования при посредничестве Лапотко, в период с декабря 2024 по июнь 2025 года получили от генерального директора АО «Автодор» взятку на сумму не менее 14,2 млн рублей за общее покровительство при выполнении работ и оказанию услуг по общему содержанию территории района, а также за оказание содействия компании при заключении последующих госконтрактов с подведомственными администрации района учреждениями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще одним фигурантом по этому делу проходит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Милюта. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент ему предъявлено обвинение.

Андрей Цедрик