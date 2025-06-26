Михаил Пиотровский анонсировал большую реставрацию Эрмитажа

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский 26 июня на пресс-конференции в ТАСС анонсировал масштабную реставрацию комплекса зданий музея, которая будет вестись много лет. Она коснется таких жемчужин, как Эрмитажный театр и Меньшиковский дворец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

По словам заместителя гендиректора по строительству и архитектурной реставрации Сергея Макарова, необходимо провести реставрацию фасадов, паркетов, которые сильно изнашиваются от наплыва посетителей, и нескольких залов.

Например, в Меньшиковском дворце есть плиточные комнаты. По словам господина Макарова, это чрезвычайно сложный объект с точки зрения приспособления его к современным технологиям. Голландскими израцами покрыто все, включая потолок.

С Эрмитажным театром, который известен на всю страну, нужно сделать так, чтобы он был закрыт минимальное количество времени. Через какое-то время музей сможет рассказать о предстоящих работах подробнее.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что художник-реставратор Эрмитажа лишился 3 млн рублей после звонков мошенников. В данный момент расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Андрей Маркелов