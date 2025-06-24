Строительство нового южного терминала в Пулково планируют начать в 2027 году

Председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков в эфире «Санкт-Петербург» заявил, что строительство нового терминала в Пулково должно начаться в 2027 году и завершиться спустя четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Складчикова, на текущий момент вторая очередь петербургского аэропорта находится на стадии проектирования. Работы будут выполнены до конца 2026 года. Тогда же проект получит заключение госэкспертизы.

Историческое здание «пять стаканов» планируют сохранить. С введением нового южного терминала в эксплутацию пассажиропоток Пулково, который на сегодняшний день составляет 21 млн человек, должен значительно увеличиться.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), с 18 по 21 июня, петербургский аэропорт принял около 300 тыс. пассажиров.

Андрей Маркелов