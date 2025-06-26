«Синтез ОКА» ширит мощности

ООО «Синтез ОКА» (принадлежит петербургскому АО «Химтэк Инжиниринг») планирует к 2030 году увеличить производственные мощности по выпуску этаноламинов вдвое, до 50 тыс. тонн. Для этого компания за 3,9 млрд рублей модернизирует одну из своих площадок в Нижегородской области. Эксперты полагают, что двукратный рост производства вряд ли выведет компанию в число международных лидеров, но не отменяет перспектив экспансии на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственная площадка ООО «Синтез ОКА» в Дзержинске

Фото: ООО «Синтез ОКА» Производственная площадка ООО «Синтез ОКА» в Дзержинске

Фото: ООО «Синтез ОКА»

ГК «Синтез ОКА» к концу 2026 года намерена реализовать в Дзержинске инвестпроект «Синтамин», который по недавнему соглашению ГК с региональным правительством получил статус приоритетного. Речь идет о модернизации законсервированного производства этаноламинов мощностью 10 тыс. тонн в год. Переоснащение поможет нарастить объемы в 2,5 раза, до 25 тыс. тонн продукции в год, уверяют в компании.

На новой площадке будет налажен выпуск моноэтаноламина, диэтаноламина и триэтаноламина, входящих в состав рецептур готовых продуктов в нефте- и газопереработке, цементной и металлургической отраслях, косметической, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленностях.

Сейчас завершается проектирование производства, подготавливается площадка для строительных работ, готовится к ремонту существующий корпус законсервированного производства, где разместится технологическое оборудование, операторная, вспомогательные инженерные системы, аппаратная и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ГК «Синтез ОКА».

Общая стоимость проекта оценивается в 3,9 млрд рублей. Из них около 3 млрд составит кредит от Газпромбанка — одного из конечных бенефициаров ООО «Химтэк», владеющего АО «Химтэк Инжиниринг» — управляющей компании ГК «Синтез ОКА».

ООО «Синтез ОКА» зарегистрировано в Дзержинске в 2005 году. Общество принадлежит петербургскому АО «Химтэк Инжиниринг», уставный капитал которого разделен между ООО «Химтек» (91%) и Сергеем Луговским (9%). В ООО «Химтек» господину Луговскому принадлежат 75%, остальные 25% — у АО «Газпромбанк». Финансовые показатели компании не раскрываются.

По словам генерального директора АО «Химтэк Инжиниринг» Сергея Луговского, ранее банк кредитовал строительство импортозамещающего производства метилдиэтаноламина и диметилэтаноламина «Монамин». О финансировании производства «Синтамина» компании договорились на полях ПМЭФ-2025.

«Общая сумма заемного финансирования, предоставленного Газпромбанком группе компаний "Синтез ОКА", составляет 8 млрд рублей — это треть от запланированного объема инвестиций в развитие производств компании до 2030 года»,— сообщил господин Луговской.

В Дзержинске у ГК «Синтез ОКА» уже есть действующая площадка по выпуску этаноламинов мощностью 25 тыс. тонн в год. Новое производство позволит нарастить мощность до 50 тыс., тонн в год, что необходимо в связи с ростом рынка, уточняют в компании. Сейчас значительная часть произведенных объемов вещества перерабатывается предприятиями группы для производства других видов продукции (триэтаноламин, окси-этилированные продукты, метилдиэатаноламин), часть экспортируется.

Основным поставщиком сырья (оксид этилена) для производства этаноламинов в РФ выступает ПАО «Сибур Холдинг».

Сопоставимых с ним игроков на этом рынке нет, говорит партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Среди прочих конкурентов «Синтез ОКА» можно обозначить «Эларум» и «ЛДХим».



По собственным оценкам компании, объем российского рынка этаноламинов составляет около 30 тыс. тонн. Доля «Синтез ОКА» на нем около 55%.

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова считает, что запуск нового производства этаноламинов обеспечит насыщение российского рынка, но потребность в нем окончательно не удовлетворит.

Сфера применения этаноламинов исключительно широка. Они применяются в качестве гербицидов в сельском хозяйстве, при изготовлении бетона, при производстве антибиотиков и антигистаминов в фармакологии, для очистки тканей в легкой промышленности, для обработки древесины в составе противогрибковых средств, в металлургии, полиграфии, нефтехимии. То есть это исключительно востребованная продукция и спрос на нее растет в среднем на 4–6% в год, при этом уровень зависимости от импорта на этом рынке невысок, поясняет господин Жарский.

По разным оценкам, на импорт сейчас приходится менее 30%. Дело в том, что производство этаноламинов не отличается высокой экологичностью, а кроме того, требует больших объемов этиленоксида и аммиака в качестве сырья, и то, и другое, а в особенности аммиак — это то, дефицита в чем российский рынок не испытывает, напротив, именно наша страна входит в число крупнейших экспортеров даже в условиях санкций. На мировом рынке, впрочем, все не так просто: крупнейшим поставщиком выступает Китай и его доля настолько огромна, что конкурировать с ним можно разве что на внутреннем рынке, размышляет аналитик.

Он отмечает, что даже двукратный рост производства вряд ли выведет «Синтез ОКА» в число лидеров на международной арене, что, впрочем, не отменяет перспектив экспансии компании на внутреннем рынке.

Владимир Колодчук