В основу обвинения ЕУ в «унижении экспертов» легло заключение эксперта СПбГУ

Признаки «унижения экспертов» в отчете Института проблем правоприменения (ИПП) Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУ), посвященном исследованию профессии судебного эксперта, были обнаружены после заключения кандидата филологических наук СПбГУ Анастасии Гришаниной.

Как стало известно «Ъ-СПБ», мнение госпожи Гришаниной было отправлено в прокуратуру, которая, в свою очередь, усмотрела состав административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Далее материалы были направлены в Смольнинский районный суд.

Теперь суду предстоит определить не только, были ли в исследовании ИПП эти самые признаки унижения достоинства, но является ли он научной работой (научные работы не подпадают под действие указанной статьи КоАП, считают в ЕУ).

В университете сообщили «Ъ-СПБ», что высказывания в тексте, которые могли, по мнению надзорного ведомства, унизить экспертов, принадлежат самим экспертам. «Это цитаты из полевых интервью»,— подчеркнули в ЕУ. Там добавили, что отчет уже снят с сайта.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Европейский университет в Санкт-Петербурге обвинили в возбуждении ненависти.

Андрей Кучеров