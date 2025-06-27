В отчете Европейского университета нашли признаки унижения судебных экспертов

В аналитическом отчете «Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий», размещенного на сайте Европейского университета в Санкт-Петербурге, нашли признаки унижения судебных экспертов. Об этом 27 июня сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Смольнинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования. Прокуратура Центрального района 21 апреля обратила внимание на опубликованный на сайте ЕУ аналитический отчет.

При изучении материала нашли признаки, направленные на унижение достоинства российских судебных экспертов. Они выражаются в «нанесении вреда профессиональной (деловой) репутации представителям указанной социальной группы». Назначено судебное заседание по делу.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Европейский университет в Санкт-Петербурге обвинили в возбуждении ненависти.

Татьяна Титаева