Петербургским предприятиям выделят 405 млн рублей из Фонда развития промышленности

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт Петербурга одобрил выделение средств городским предприятиям на сумму более 405 млн рублей. Их получателями станут три производственные компании, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, машиностроительный завод «Арсенал» получит 294,1 млн рублей на 60 месяцев под 7% годовых на приобретение научного, лабораторного и исследовательского оборудования.

Производителю металлических инструментов ООО «Полимет-Сервис» из Фонда выделят 44,9 млн рублей под 5-7% годовых на срок до 60 месяцев. Льготные средства займа позволят предприятию оплатить выкупную стоимость промышленного оборудования, приобретенного в лизинг, и увеличить мощности действующего производства.

В свою очередь, ПО «Лузар» получит 66,4 млн рублей под 3-7% годовых на 60 месяцев. Специализирующаяся на выпуске критически важных комплектующих для отрасли автомобилестроения компания сможет на эти средства закупить пять единиц термопластавтоматов, уточнили в администрации Петербурга.

В Смольном также отметили, что за все время работы Фондом развития промышленности Петербурга выдано займов на общую сумму более 13 млрд рублей. На данный момент в работе у Фонда находятся заявки от промышленных предприятий города на сумму свыше 3,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал о решении депутатов городского Заксобрания расширить перечень мер поддержки для инженерно-строительных предприятий Петербурга.

Андрей Цедрик