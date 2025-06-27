Новым главой пассажирского порта «Морской фасад» стал Ростислав Чернышев

Гендиректор АО «Аэропорт Пулково» Ростислав Чернышев стал главой АО «Морской фасад» с 26 июня. Соответствующие данные опубликованы на сайте «Контур.Фокус». Оба акционерных общества на 100% принадлежат Петербургу. Топ-менеджер будет совмещать должности.

Господин Чернышев сменил на посту Вадима Каширина, который управлял терминалом десять лет. Под его руководством реконструировали пункт пропуска через государственную границу и создали единого оператора круизно-паромных пассажирских терминалов.

В период пандемии пассажирскому порту удалось оптимизировать расходы и увеличить доходность по иным видам деятельности. Выручка компании по итогам 2024 года увеличилась до 353 млн рублей, на 24%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новым председателем комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в качестве временно исполняющего обязанности назначен Андрей Сарана.

Андрей Маркелов