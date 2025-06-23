Сходка велосипедистов на Васильевском острове привела к уголовному делу

В Петербурге после ночной сходки велосипедистов у ЖК «Морской каскад» возбудили уголовное дело. Об этом стало известно «Фонтанке».

Напомним, в ночь на 22 июня с веловстречи на Васильевском острове в отделы полиции забрали более 100 человек. На шум и громкую музыку пожаловались местные жители.

Речь идет об уголовном деле по статье о хулиганстве (213 УК РФ). Также был задержал предполагаемый организатор сходки — 33-летний любитель уличных фестов и BMX-райдер, проживающий в Ломоносовском районе.

Дарья Астанина