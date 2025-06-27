После обысков в петербургских лаунж-барах «Феромон» задержали шесть человек

Полиция после обысков в сети лаунж-баров «Феромон» задержала шесть человек, сообщает «Фонтанка» 27 июня.

Среди них предполагаемый 40-летний организатор, который был ранее судим за наркотики. Помимо предполагаемого владельца сети полицейские задержали двух жителей Кудрово в возрасте 30 и 31 года, а также трех петербуржцев.

Отметим, что у сотрудников правопорядка возникли вопросы как по курительным смесям, так и по алкоголю. Уголовное дело о незаконном обороте спиртного в особо крупном размере возбудили три дня назад.

В нем шесть эпизодов продажи алкоголя в барах на Ломоносова, Исполкомской, Ефимова, Стремянной, 8-й Советской и проспекте Испытаталей. В ходе обысков из кальянных изъяли средства приема платежей, смартфоны и ноутбуки.

Это уже второй визит полицейских в сеть «Феромон». Правоохранители посещали кальянные еще весной, поводом для проверки стали сообщения о том, что клиенты после посещения заведений нередко чувствовали ухудшение самочувствия.

Подробнее о визитах правоохранителей в сеть лаунж-баров читайте в материале «Ъ-СПб» «ОМОН почуял Feromon».

Андрей Маркелов