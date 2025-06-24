Определились кандидаты на выборы губернатора Ленобласти от КПРФ и «Единой России»

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пойдет на новые выборы главы региона от правящей партии «Единая Россия». Об этом господин Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Буду участвовать в выборах губернатора Ленинградской области от партии "Единая Россия". Сегодня (23 июня — «Ъ-СПб») партийная конференция поддержала мою кандидатуру единогласно»,— написал вечером накануне руководитель 47-го региона.

Александр Дрозденко также представил десять приоритетов по будущему Ленобласти, которыми намерен заниматься. Сюда он включил желание «выиграть конкуренцию за молодежь», повысить среднюю продолжительность жизни в регионе до 80 лет к 2035 году, войти в топ-10 регионов РФ по национальному индексу развития образования и т.д.

Ранее о своих намерениях побороться за губернаторское кресло в этом году заявила муниципальный депутат Колтушского городского поселения, председатель Экологического союза Ленинградской области Лариса Мухина, которую выдвинули кандидатом в губернаторы региона от КПРФ.

«Ъ-СПб» писал, что голосование на выборах губернатора Ленинградской области в 2025 году будет трехдневным. Решение о его проведении 12, 13 и 14 сентября принял Леноблизбирком.

О том, как действующий губернатор получил поддержку на переизбрание от президента РФ — в материале «Ъ-СПб» «Плоть от плоти Ленобласти».

Андрей Цедрик