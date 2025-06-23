В Петербурге суд признал фигурантов «дела REvil» виновными и отпустил на свободу

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Дмитрия Коротаева и Романа Муромского виновными в кардинге (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и распространении вредоносного софта (ст. 273 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание в Дзержинском районном суде в отношении хакеров из группы REvil. Слева направо Андрей Бессонов, Роман Муромский, Михаил Головачук, Дмитрий Коротаев во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Судебное заседание в Дзержинском районном суде в отношении хакеров из группы REvil. Слева направо Андрей Бессонов, Роман Муромский, Михаил Головачук, Дмитрий Коротаев во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд назначил им по пять лет колонии общего режима. Однако подсудимым зачли срок заключения в СИЗО и отпустили на свободу.

У Бессонова суд также конфисковал два автомобиля BMW 2020 года выпуска, 51,8 млн руб. и $497 тыс., у Коротаева — Mercedes Benz С200 2019 года выпуска.

Следствие связывает фигурантов с известной хакерской группировкой REvil. Фигурантов начали судить в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде еще в октябре 2023 года вместе с другими обвиняемыми: Даниилом Пузыревским, Русланом Хансвяровым, Алексеем Малоземовым и Артемом Заецом. Последние четверо в отличие от своих предполагаемых сообщников вину так и не признали.

Всего по «делу REvil» первоначально проходили 14 подозреваемых, но на скамье подсудимых по итогу оказались только восемь из них. Все они были арестованы в январе 2022 года.

Подробности этого дела — в материале «Ъ-СПб» «Хакеры разошлись в признаниях».

Андрей Кучеров