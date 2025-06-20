«Новые люди» выдвинули Ранта Краева в губернаторы Свердловской области

Партия «Новые люди» (НЛ) выдвинула на досрочные выборы губернатора Свердловской области депутата регионального заксобрания Ранта Краева. Об этом «Ъ-Урал» рассказал господин Краев. «Однопартийцы меня поддержали единогласно, для меня это большая ответственность перед членами партии, уральцами и регионом. Не подведу»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рант Краев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рант Краев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рант Краев отметил, что планирует представить свою предвыборную программу 25 июня. По его словам, в презентации примет участие заместитель председателя Госдумы и бывший кандидат в президенты России Владислав Даванков (НЛ).

Ранту Краеву 29 лет, он родился в Инжавинском районе Тамбовской области. С 2018 года работал в департаменте складской логистики Faberlic, в 2020 году получил должность директора Школы новой политики отдела регионального развития программы «Капитаны». В 2020-2021 годах руководил региональным отделением НЛ в Свердловской области, в 2021 году был избран депутатом заксобрания региона. В областном парламенте входит в комитет по социальной политике.

Лидер НЛ, руководитель фракции партии в Госдуме Алексей Нечаев в середине апреля провел в Екатеринбурге переговоры об участии Ранта Краева в досрочных выборах главы региона. Парламентарий согласовал его кандидатуру с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой и врио губернатора Денисом Паслером. На следующий день после переговоров Рант Краев заявил о смене фамилии. До апреля депутат носил фамилию Агаджанян. «С выборами губернатора это не связно, есть личные причины, очень приятные»,— отметил тогда он.

Рант Краев стал вторым кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области среди парламентских партий. Первым в качестве претендента на партконференции «Единой России» был утвержден врио губернатора Денис Паслер. В субботу, 21 июня, остальные парламентские партии планируют выдвинуть вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) и депутата Госдумы РФ Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Намерены утвердить своего претендента и в ЛДПР, однако в партии не называют фамилию вероятного кандидата.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев