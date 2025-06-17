«Гражданская инициатива» наказуема

Верховный суд РФ 17 июня удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации партии «Гражданская инициатива». По подсчетам истца, организация не выполнила норму закона, обязывающую партию в течение семи лет поучаствовать в определенном числе избирательных кампаний. Ответчики настаивали, что этот срок нужно отсчитывать с 2020 года и время у партии еще есть, но суд согласился с позицией Минюста, взявшего за точку отсчета выборы президента-2018.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев на похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева, 3 сентября 2022 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев на похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева, 3 сентября 2022 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В самом начале заседания представители «Гражданской инициативы» (ГИ) попытались отложить разбирательство из-за уже назначенных региональных выборов, в которых партия собралась участвовать. Как напомнили ответчики, Минюст требует ликвидации как самой ГИ, так и ее региональных отделений, но, согласно п. 5 ст. 42 закона о партиях, ликвидация региональной партячейки по решению суда «не допускается… со дня официального опубликования решения о назначении выборов в органы госвласти соответствующего субъекта РФ и до дня официального опубликования результатов указанных выборов». Однако представитель Минюста пояснил, что в данном случае действует другая норма — п. 6 ст. 41 того же закона, где сказано, что ликвидация партии невозможна лишь во время президентских или думских выборов. Суд с таким подходом согласился и ходатайство ГИ отклонил.

После этого представитель истца изложил претензии к ответчику, напомнив, что, согласно ст. 37 упомянутого закона, партия подлежит ликвидации, если в течение семи лет не участвует в минимально необходимом числе избирательных кампаний.

По подсчетам Минюста, с весны 2018 года, когда в президентских выборах от ГИ участвовала журналист Ксения Собчак, партия выдвинула и зарегистрировала кандидатов на выборах в заксобрания всего в одном регионе (по закону таких субъектов должно набраться не менее 20% от их общего числа, то есть как минимум 18) и в 17 регионах — на муниципальных выборах (при требуемых 45). Более того, даже если бы избиркомы зарегистрировали всех выдвиженцев ГИ (они были на выборах в 8 региональных парламентов и на местных выборах в 32 субъектах), то и этого бы не хватило для выполнения требований закона. «Партия имела возможность за эти семь лет принять участие если не в федеральных и региональных, то хотя бы в выборах органов местного самоуправления»,— заключили в Минюсте.

«Гражданская инициатива» была основана в 2013 году экс-министром экономики РФ в правительстве Егора Гайдара Андреем Нечаевым. В 2018 году партия выдвинула в президенты Ксению Собчак, которая в итоге заняла четвертое место с 1,68% голосов. В 2024-м кандидатом в президенты от ГИ стал экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, но ему не удалось собрать нужное для регистрации число подписей.

В партии, однако, заявили, что были готовы «довыполнить» все требования закона, но не к 2025 году, а к 2027-му. «Мы в планировании своей электоральной деятельности исходили из того, что первые семь лет у нас закончились в 2020 году, следующие заканчиваются в 2027-м»,— пояснил Андрей Нечаев. Ведь в 2019 году, напомнил он, Минюст в своем ответе на запрос Демократической партии России сообщал, что «семилетний срок исчисляется с момента внесения записи о государственной регистрации политической партии при создании, а в дальнейшем каждые семь лет соответственно». «Минюст не ведет разъяснительную работу, это ответ на конкретный запрос»,— парировал представитель ведомства, назвав принцип «семь плюс семь» «выдуманным».

Верховный суд в итоге согласился с позицией Минюста и иск о ликвидации ГИ удовлетворил. Господин Нечаев пообещал оспорить это решение в апелляции, а при необходимости обратиться в Конституционный суд и, возможно, в Комитет ООН по правам человека. Кроме того, он анонсировал создание его сторонниками общественного объединения для участия в муниципальных выборах.

Божена Иванова