По словам собеседников издания, Джон Кэрнкросс решил уйти в отставку добровольно, так как не хочет возглавлять управление по кибербезопасности еще два года. Господин Кэрнкросс покидает пост сейчас, чтобы дать администрации президента США время на утверждение его кандидатуры в Сенате до того, как в январе власть перейдет демократам.