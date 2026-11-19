Axios: директор по кибербезопасности США уходит в отставку
Директор управления Белого дома по кибербезопасности Джон Кэрнкросс уходит в отставку, пишет Axios со ссылкой на источники. Он занимал пост с августа 2025 года.
По словам собеседников издания, Джон Кэрнкросс решил уйти в отставку добровольно, так как не хочет возглавлять управление по кибербезопасности еще два года. Господин Кэрнкросс покидает пост сейчас, чтобы дать администрации президента США время на утверждение его кандидатуры в Сенате до того, как в январе власть перейдет демократам.
Как отмечает Axios, кадровые перестановки в сфере кибербезопасности начались после масштабных сбоев в США. С начала ноября сбои произошли в работе нескольких крупных банков, в авиасообщении Соединенных Штатов и секретной сети Агентства национальной безопасности.