Денису Паслеру по осени сосчитают

Депутаты законодательного собрания Свердловской области назначили на 14 сентября досрочные выборы губернатора. Вакансия возникла в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который уже выиграл праймериз «Единой России» (ЕР) для участия в избирательной кампании. До 25 июня своих кандидатов планируют выдвинуть и другие парламентские партии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Менее двух минут понадобилось депутатам заксобрания Свердловской области, чтобы назначить на 14 сентября досрочные выборы губернатора. Это решение единогласно поддержали все 40 парламентариев, присутствующих на заседании. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина пояснила, что кандидаты смогут официально выдвигаться от партий на следующий день после публикации постановления регионального парламента, которое будет напечатано 14 июня в «Областной газете».

Пост губернатора стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева (ЕР), который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона был назначен Денис Паслер (ЕР), который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года был губернатором Оренбургской области.

Денис Паслер уже признан победителем предварительного внутрипартийного голосования ЕР по отбору претендентов для выдвижения на выборы губернатора Свердловской области.

Конкуренцию ему составил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который не скрывал, что не намерен бороться за пост главы региона, и призывал сторонников поддержать врио губернатора.

В свердловском реготделении ЕР «Ъ-Урал» сообщили, что планируют выдвинуть Дениса Паслера кандидатом в губернаторы на партийной конференции до 22 июня. В ближайшее время его кандидатуру представят в президиум генсовета ЕР для согласования на выдвижение.

Представители оппозиционных парламентских партий рассказали «Ъ-Урал», что выдвинут своих претендентов на досрочные выборы губернатора до 25 июня. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев отметил, что коммунисты поддержат его кандидатуру 21 июня.

Господин Ивачев подчеркнул, что ключевыми пунктами его программы станут остановка приватизации госпредприятий и возвращение ресурсоснабжающих организаций в госсобственность.

Руководитель свердловского реготделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов сообщил, что представит свою программу развития региона на партконференции 21 июня. Парламентарий напомнил, что на выборах в 2022 году выступал за повышение минимального размера оплаты труда в области до уровня Москвы и за полный пересмотр кадровой политики в органах муниципальной власти.

Лидер фракции «Новые люди» в заксобрании Рант Краев, который до апреля носил фамилию Агаджанян, анонсировал проведение партконференции по выдвижению претендента с 20 по 25 июня.

«Я свою кандидатуру выдвигать буду. Основные тезисы программы направлены на работу с молодежью, на предпринимательство, коснемся вопроса, связанного с архитектурой культуры — стандартный набор кандидата. Уже подробные пункты дописываю, чтобы презентовать»,— сказал он.

Координатор свердловского реготделения ЛДПР и глава партийной фракции в заксобрании Александр Каптюг сообщил, что либерал-демократы выдвинут кандидата в губернаторы 21 июня, однако не стал называть фамилии претендентов.

В день назначения даты досрочных выборов губернатора избирательная комиссия Свердловской области утвердила порог «муниципального фильтра» — кандидатам необходимо заручиться поддержкой 7,9% от общего числа депутатов всех муниципальных образований региона и собрать 120-126 подписей. В частности, 103-108 автографов претенденты должны получить от депутатов дум муниципальных районов, муниципальных и городских округов; 17-18 подписей — от депутатов представительных органов сельских и городских поселений.

Эксперты считают, что господин Паслер пока слабо узнаваем избирателями Свердловской области, поэтому перед предвыборным штабом стоит задача повысить его узнаваемость на фоне кандидатов от оппозиции.

«Сначала штаб проходит стадию информационного освещения самого человека, его персоны, а затем перейдет к стадии предложений и инициатив, с которыми Денис Паслер пойдет на выборы»,— полагает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

Он напомнил, что одним из ключевых моментов избирательной кампании господина Паслера станет его вторая встреча с президентом России Владимиром Путиным в статусе врио губернатора Свердловской области (первая прошла в день назначения). «Самая главная интрига будет на встрече с главой государства, когда Денис Паслер расскажет о тех предложениях, которые он подготовит. Все будут активно их обсуждать, это будет большой информационный повод»,— пояснил господин Гагарин.

Василий Алексеев