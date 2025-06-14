Эскалация между Израилем и Ираном: что происходит на Ближнем Востоке. Главное

В ночь на 14 июня Израиль и Иран продолжили обмениваться сотнями ракетных ударов и атаками беспилотников. Иран атаковал более 150 целей в Израиле, включая авиабазы, центры производства ракет и промышленные объекты. ВВС Израиля ночью ударили по десяткам ядерных и военных объектов около Тегерана, в том числе по базе иранских ВВС. С обоих сторон есть погибшие и раненые. Главное о ситуации на Ближнем Востоке — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. / Reuters Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. / Reuters