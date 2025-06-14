обновлено 15:14
Эскалация между Израилем и Ираном: что происходит на Ближнем Востоке. Главное
В ночь на 14 июня Израиль и Иран продолжили обмениваться сотнями ракетных ударов и атаками беспилотников. Иран атаковал более 150 целей в Израиле, включая авиабазы, центры производства ракет и промышленные объекты. ВВС Израиля ночью ударили по десяткам ядерных и военных объектов около Тегерана, в том числе по базе иранских ВВС. С обоих сторон есть погибшие и раненые. Главное о ситуации на Ближнем Востоке — в подборке «Ъ».
Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. / Reuters
- В результате удара Израиля по жилому дому в иранской столице Тегеране погибли 60 человек, среди которых 20 детей, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. Два человека погибли, пять пострадали в результате субботнего удара Израиля по городскому округу Асадабад на западе Ирана, передает агентство ISNA.
- Четыре человека погибли и не менее 200 пострадали в результате ракетных ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на службу скорой помощи.
- Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналисткой CNN Даной Баш.
- ЦАХАЛ заявил об убийстве девяти ключевых ученых-ядерщиков в Иране, которы «сыграли ключевую роль на пути Ирана к получению ядерного оружия».
- Два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани погибли в результате атак Израиля, говорится в заявлении Генштаба.
- В Иране задержаны 19 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Также обнаружены несколько автомобилей с дронами-камикадзе для проведения операций на территории Ирана.
- Израиль заявил о расширении военной операции на территории Ирана. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру.
- Иран пригрозил ударами по базам любой страны в случае помощи Израилю, сообщает агентство Mehr. В число целей могут войти военные базы и корабли союзников Израиля в Персидском заливе; суда в Красном море; базы США на Ближнем Востоке.
- Иран изучает возможность закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки.
- Группу из 86 россиян вывезли из Ирана на территорию Азербайджана. Среди них — режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы. Об этом сообщили в МИД РФ.
- Иран продлил закрытие воздушного пространства до 01:30 мск 15 июня. Иордания, Сирия и Ливия открыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов.