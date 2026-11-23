Жительницу Новой Каховки приговорили к 13 годам колонии за шпионаж
Херсонский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жительницу Новой Каховки за сбор и передачу украинской разведке секретной информации о расположении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.
По данным надзорного ведомства, 36-летняя женщина была завербована украинскими спецслужбами в 2023 году. С августа 2023 по май 2024 года она собирала и потом передавала данные о местах дислокации военной техники, а также личного состава российской армии.
Женщину задержали сотрудники УФСБ России по Херсонской области, возбудив в отношении нее уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на полтора года и оштрафовал на 350 тыс. руб.
Ранее военный суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех жителей Херсонской области к срокам от 13 до 14 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности, в результате которой погиб сотрудник силовых структур.
Алкесандр Дремлюгин, Симферополь