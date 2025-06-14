Mehr: Иран пригрозил Франции, Британии и США ударами в случае помощи Израилю

Иран официально уведомил власти Франции, Великобритании и США о начале массированных атак на Израиль. Тегеран будет наносить удары по любым странам, которые окажут помощь еврейскому государству, сообщает Mehr.

В число целей Ирана могут войти военные базы и корабли союзников Израиля в Персидском заливе. Кроме того, Тегеран заявил о готовности ударить по судам в Красном море.

По информации иранского агентства Fars, в ближайшие дни Иран планирует атаковать базы США на Ближнем Востоке.

13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В ответ вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет. Сегодня канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о расширении операции на территории Ирана.

О ситуации в Иране — в материале «Ъ FM» «Тегеран перешел в военный режим».

Елизавета Шмакова